Dikkat Beyin Yıkıyoruz (Çukur Ciğerci - İstanbul)
1 saat önce
Beyin ilginç bir sakatat. Sevmeyenin bol olduğu kadar seveni de bol. Bizi bilen bilir, sakatatın her türlüsü bizim için makbuldür.
Beyin ilginç bir sakatat. Sevmeyenin bol olduğu kadar seveni de bol. Bizi bilen bilir, sakatatın her türlüsü bizim için makbuldür.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:25 Kaynak: Youtube
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