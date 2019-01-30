Son Dakika Haberleri: Dikkat Beyin Yıkıyoruz (Çukur Ciğerci - İstanbul)

Dikkat Beyin Yıkıyoruz (Çukur Ciğerci - İstanbul)

1 saat önce

Beyin ilginç bir sakatat. Sevmeyenin bol olduğu kadar seveni de bol. Bizi bilen bilir, sakatatın her türlüsü bizim için makbuldür.

Beyin ilginç bir sakatat. Sevmeyenin bol olduğu kadar seveni de bol. Bizi bilen bilir, sakatatın her türlüsü bizim için makbuldür.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:25 Kaynak: Youtube

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