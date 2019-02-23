Dikkat Bol Çikolata İçerir | Asuman Vlog ????

Asuman VLOG! Kadıköy'de yer alan ve sosyal medyada da oldukça meşhur olan Asuman 'ın önce çikolataları yaptığı imalathaneyi gezdik sonrasında da birbirinden lezzetli tatlılarını denedik.

Asuman VLOG! Kadıköy'de yer alan ve sosyal medyada da oldukça meşhur olan Asuman 'ın önce çikolataları yaptığı imalathaneyi gezdik sonrasında da birbirinden lezzetli tatlılarını denedik. Bol çikolata içeren bu VLOG videosu ile ilgili yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın.

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