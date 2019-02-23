Dikkat Bol Çikolata İçerir | Asuman Vlog ????
34 dakika önce
Asuman VLOG! Kadıköy'de yer alan ve sosyal medyada da oldukça meşhur olan Asuman 'ın önce çikolataları yaptığı imalathaneyi gezdik sonrasında da birbirinden lezzetli tatlılarını denedik.
Asuman VLOG! Kadıköy'de yer alan ve sosyal medyada da oldukça meşhur olan Asuman 'ın önce çikolataları yaptığı imalathaneyi gezdik sonrasında da birbirinden lezzetli tatlılarını denedik. Bol çikolata içeren bu VLOG videosu ile ilgili yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:20 Kaynak: Youtube
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