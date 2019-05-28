"Dikkat bu bal adamı uzatur"

Rize'de yöresel gıda ürünlerinin satıldığı bir şarküteri işletmeciliği yapan Ali İhsan Yazıcı, halk arasında 'Deli bal' olarak da bilinen komar balının üzerine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.

Rize'de yöresel gıda ürünlerinin satıldığı bir şarküteri işletmeciliği yapan Ali İhsan Yazıcı, halk arasında 'Deli bal' olarak da bilinen komar balının üzerine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.



Kontrolsüz tüketilmesi halinde tansiyonu düşüren, insanların rahatsızlanmasına hatta ölümüne sebep olan 'Deli bal' tüketimine dikkat çekmek isteyen Yazıcı, balın üzerine 'Dikkat adami uzatur' yazdı. Rize şivesi ile yazılan bu yazı ise 'Dikkat adamı bayıltır' anlamına geliyor. Çok masumane görünen bu yazı aslında herkese ölümcül bir uyarıda da bulunuyor.



Yazıcı, sattığı balın üzerine yazdığı yazı ile ilgili olarak "Beyaz komar balımız genelde ilaç yapımında kullanılmakta. İçinde zifin çiçeği var, bizim yüksek yaylalarda bulunuyor. Bu bal genelde ilaç yapımında kullanılıyor. Kontrolsüz bir biçimde 2 kaşık yendiği zaman tansiyonu 0'a indirebiliyor. Yani önlemini daha önceden almak gerekiyor. Kısacası çok özel bir baldır" dedi.



Boy uzatmıyor, yatağa uzatıyor



"Uzatır" kelimesinin insanın bayılmasından geldiğini ve bir espri olduğunu dile getiren Yazıcı "Adamı uzatır diye güzel bir espri mahiyetinde yazdık onu. Bizim amacımız 2.80 uzatır anlamındaydı ama bazıları boy uzatıra çekiyorlar bizde böyle devam ediyoruz. Kontrolsüz kullanım halinde tansiyonu 0'a indiriyor. Hemen tabi doktora gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Balın fazla tüketilmesi halinde insanı öldürebileceğini ve belli bir miktarda tüketilmesi gerektiğini dile getiren Cemil Terzi isimli vatandaş ise "Bu balı fazla tükettiğin zaman adamı 2 80 uzatır. Yani doğru toprak köye yollar. O yüzden fazla yemeyeceksin. Her şey kararında güzeldir" diye konuştu. - RİZE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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