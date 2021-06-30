Dikkat! Bu faktörler riski artırıyor! - Son Dakika

GÜNEŞ CİLDİNİZDE LEKELER OLUŞTURMASIN

Cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalması pigmentasyon sorununa ve cildin yaşlanmasına neden olabiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, bu durumun açık havada olabileceği gibi, seyahat anında araç içinde bile oluşabileceğini aktararak yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.

Rüzgârlı havada güneşlenmenin leke riskini daha da arttırabileceğine dikkat çeken Dr. Bahar Öznur, şunları söylüyor: "Güneşe bağlı lekelerin azaltılabilmesi için koruma çok önemli. Güneşle temas mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve bunun için yaz kış en az 30 koruma faktörü içeren güneş koruyucu krem ve spreyler kullanılmalı. UVA-UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu yüksek güneş koruma sağlayan kremler cildi güneş yanıkları ve güneş hasarından korur ve leke riskini azaltır. Ayrıca bu kremlerde bulunan bazı antioksidan içeren maddeler cildin erken yaşlanmasını önlemektedir."

Güneşin doğrudan cilde temasının engellenmesinin önemini vurgulayarak şapka kullanımına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur "Mutlaka şapka gözlük ve koruyucu kıyafetler giyilmeli. Lekeler her ne kadar kozmetik bir sorun olsalar da yoğun güneş ışını temasının deri kanserinin sıklığını da arttırdığı bilinmeli" diyerek dikkat edilmesi gereken diğer unsurları şu şekilde sıralıyor:

Güneş lekelerinin birçok nedeni var

Ailesel faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve bazı kimyasal maddeler de leke gelişimini arttıran diğer nedenledir. Özellikle gebeliklerde artan östrojen hormonu lekeyi uyardığından yaz gebelerinde lekelenme daha fazla görülür. Bu yüzden hamilelik döneminde uzun süre güneşlenmekten kaçınılması gerekir.

Kişisel bakım uygulamaları bahara bırakılmalı

Yaz aylarında yaptırılan ağda, lazer epilasyon, kimyasal peeling, fraksiyonel lazer gibi işlemler leke riskini artabiliyor. Bu yüzden bu tarz uygulamaların mutlaka sonbahar aylarına ertelenmesi gerekir. Vücuda uygulanan bazı ürünler, örneğin parfüm ve kolonya direkt leke oluşumu yapabilecek kimyasallar içerdiğinden yaz aylarında güneşli alanda kullanılmamalı. Alkollü ıslak mendiller de bu riski arttırabileceği için dikkat etmek gerekir.

Kullanılan ilaçlara dikkat!

Bazı ilaçların cilt lekelerini arttırdığı bilinmektedir. Doğum kontrol hapları, romatizmal ilaçlar, bazı kalp ilaçları ve antibiyotikler, sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar da güneşe duyarlılığı artarak lekelerin gelişimini uyarmaktadır. Bunların yanı sıra yanlış kozmetik ürünlerin kullanımı da ciddi lekelenmeye neden olabilmektedir. Bu tarz ilaçları kullanan bireylerin ilaçlar konusunda bilgilendirilmesi ve güneşlenmekten kaçınması önemlidir.