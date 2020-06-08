Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti - Son Dakika

Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti

İngiltere'de, koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden en önemlisi olan sokağa çıkma yasağının önemini vurgulayan bir araştırma sonucu yayınlandı. Araştırmaya göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması tam 3,1 milyon insanın ölümünü engelledi.

Britanya'daki Imperial College London'dan araştırmacılar, sokağa çıkma kısıtlamalarının koronavirüsün bulaşma hızını yüzde 81 azalttığını hesapladı. Bilim insanlarının modellemesine göre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasaydı mayıs başı itibarıyla dünya çapında 3,1 milyon kişi daha ölmüş olacaktı.

5 ÜLKE İNCELENDİ

Araştırmacılar bu modelleme için İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarının öncesi ve sonrasındaki bulaşma katsayısını inceledi. Britanya'da mart sonunda alınan önlemlerin R katsayısını 3,8'den 0,63'e düşürdüğünü hesapladı.

Belçika nüfusunun yüzde 8'i, İngiltere'nin yüzde 5,1'i, Almanya'nın ise yüzde 0,85'inin virüse maruz kaldığı hesaplandı.

"ADIMLARI YAVAŞ YAVAŞ ATMALIYIZ"

Araştırma ekibinde yer alan istatistik profesörü Axel Grandy, "Bu sonuçlar sürü bağışıklığından çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Sürü bağışıklığı için Kovid-19 söz konusu olduğunda nüfusun yüzde 70'inden fazlasının virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekir. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bir kerede çok fazla önlemi birden kaldırmamamız lazım çünkü sonrasında kontrolü kaybedebiliriz. Adımları yavaş yavaş atmalıyız ki, bir adım bulaşma hızını artırırsa hemen geri adım atabilelim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
İngiltere, Britanya, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:44 

Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti - Son Dakika Dünya
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