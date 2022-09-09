Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar

MUĞLA'da 350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çalan 3 şüpheli, Aydın'da jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için kiraladıkları lüks araçla hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 26 Nisan'da 350 metre uzunluğunda bakır haberleşme nakil hattı kablosu çalındı. Olayın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 3 şüphelinin izine rastlandı. Aydın'da olduğu belirlenen Hasan A. (45), Abdullah G. (34) ve Burak C. (27), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi. Şüphelilerin adreslerinde ise arama yapıldı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için İstanbul plakalı lüks bir otomobil ile hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.