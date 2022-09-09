Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar

09.09.2022 17:14
Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar

MUĞLA'da 350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çalan 3 şüpheli, Aydın'da jandarma tarafından yakalandı.

MUĞLA'da 350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çalan 3 şüpheli, Aydın'da jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için kiraladıkları lüks araçla hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 26 Nisan'da 350 metre uzunluğunda bakır haberleşme nakil hattı kablosu çalındı. Olayın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 3 şüphelinin izine rastlandı. Aydın'da olduğu belirlenen Hasan A. (45), Abdullah G. (34) ve Burak C. (27), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi. Şüphelilerin adreslerinde ise arama yapıldı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için İstanbul plakalı lüks bir otomobil ile hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
16:00 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bilen esrarengiz kullanıcı, Charles için de ölüm tarihi yayınlamış
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 17:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement