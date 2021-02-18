Dikkat Edin, Yanından Geçtiğiniz Çınar Bir "Ay Ağacı" Çıkabilir - Son Dakika

50 yıl önce Şubat ayında Apollo 14 Ay'a gittiğinde amaçlarından biri de bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaktı.

İki astronot, Alan Shepard ve Edgar Mitchell, Ay yüzeyinde golf oynarken, üçüncü astronot Stuart Roosa sıfır yerçekimi ortamının yanlarında taşıdıkları 500 ağaç tohumuna etkisini test etmek üzere Ay çevresinde turlamıştı. Bu tohumlar 1971'de Ay'ın etrafında 34 kez dolaştı.

"Bataklık Çamı," devasa boyutlara ulaşan "Kızıl Servi," "Sığla Ağacı," "Douglas Göknarı," ve "Çınar Ağacı" tohumları Dünya'ya döndükten sonra iklim şartları göz önünde bulundurularak gezegenimizin farklı bölgelerine ekildiler. 450'si tuttu ve 'Ay Ağacı' adıyla büyüdüler.

Fidanlar okullara, parklara ve devlet kurumlarına hediye edildi ve öğrendiğim kadarıyla sadece ellisinin yeri kesin biliniyor.

NASA HARİTA YAYINLADI

Geçtiğimiz Şubat ayında NASA, bazılarının yerini gösteren bir harita yayınladı.

Ağaçların bazıları Beyaz Saray'a, Brezilya ve İsviçre'deki çeşitli bölgelere, Uluslararası Dostluk Ormanı'na, çeşitli üniversitelere ve NASA merkezlerine dikildi.

Ayrıca ağaçların bazılarının Japonya İmparatorluğu'na ve bazı Avrupa ülkelerine diplomatik amaçlarla yollandığı biliniyor.

Kim bilir belki her gün önünden geçtiğiniz çınar ağacı da Ay'a gidip gelmiştir!