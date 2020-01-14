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"Dikkat eksikliği ve çocukların ödev yapmadaki problemleri" semineri
6 saat önce
Karabük Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Dikkat eksikliği ve çocukların ödev yapmadaki problemleri" konulu seminer düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Karabük Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Dikkat eksikliği ve çocukların ödev yapmadaki problemleri" konulu seminer düzenlendi.
Yeşil Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminere, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve kursiyerler katıldı.
Berker, seminerde, sosyal yaşam merkezlerinde, kursiyerlerin bir taraftan değişik branşlarda el becerisi edinirken, diğer yandan da farklı alanlarda verilen eğitimlerle bilgilendirildiğini söyledi.
Seminerde, eğitimciler tarafından çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bilgiler verildi.
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