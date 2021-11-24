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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski - Son Dakika

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski

24.11.2021 17:02
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların madde bağımlılığına yönelebildiğini belirterek ebeveynleri uyardı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların madde bağımlılığına yönelebildiğini belirterek ebeveynleri uyardı.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, çocuklarda oluşan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun kendisi, çevresi ve ev hayatı için bazı riskler taşıdığına dikkat çekti. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun doğuştan gelen nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Hilal Aydemir, "Nöro gelişimsel bozukluk, beynin bazı yapısal ve fonksiyonel işlevlerindeki bir takım sorunlardan kaynaklanan ömür boyu az ya da çok devam eden bozukluklardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde başlayıp erişkinliğe kadar devam eden bir bozukluktur. Her dönem çeşitli belirtilerle karşınıza gelebilir. Genellikle ilkokul döneminde, akademik sorunlar, sosyal ilişki kurabilmede sorunlar, dikkatini verememe, odaklanamama, aşırı hareketlilik gibi belirtilerle gelirken bazen okul öncesi döneminde de dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri başlayabilir" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN RİSK"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun okul öncesi dönemde çok hareketli olan riski tespit edemeyen bazı çocuklarda sık sık kazaya sebep olabildiğini belirten Aydemir, "Bu kazalar çocuğun kendisi, çevresi ve ev için bazı riskler taşır. Çocuğun yüksekten düşmesi, kafasını çarpması, evde yangın çıkarması gibi kazalar görülebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu okul döneminde, akademik sorunlara yol açabilir. Akademik başarısızlığın çözülmeyerek uzun yıllar devam etmesi çocukla ilgili özgüven eksikliği, kaygı, depresyon gibi, bir takım başka sorunlara da yol açabilir. Çocuğun başarısızlığı devam ettiği sürece 'başaramıyorum, ne yaparsam olmuyor' gibi durumlar özgüveninin zedelenmesine yol açabilir. Akademik problemler dışında, sosyal ilişkilerde de sorunlara yol açan bir bozukluktur" şeklinde konuştu.

"MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların madde bağımlılığına yönelebildiğini söyleyen Aydemir, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuğun akran ilişkisinde de ebeveynleri ile ilişkisinde, öğretmenleri ile olan iletişiminde bir takım sorunlara yol açabilir. Ergenliğe doğru belirtiler yön değiştirebilirken riskli davranışlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Dikkat eksikliği sorununu kendisi tedavi etmek isteyen çocuklar bir takım zarar verici maddelere yönelebiliyorlar. Sigara ve birçok bağımlılık yapıcı maddeler dikkati artırdığından dolayı bu çocuklarda zarar verici maddeleri kullanma riskleri de artmış oluyor. Bu çocuklarda madde bağımlılığı artma riski birçok bilimsel çalışmada kanıtlanmıştır. Tedavi edilmeyen bireyler erişkinlik döneminde riskli araç kullanımı, kaza yapma, riskli duygusal birliktelikler ve madde kullanım bozukluğu açısından risk taşımaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun olumlu ve yüz güldüren bir tedavisi bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski

Büyük Anadolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarda madde bağımlılığı riski - Son Dakika
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