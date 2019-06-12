Son Dakika Haberleri: Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
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Dikkat gök gürültülü yağış geliyor

3 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Dikkat gök gürültülü yağış geliyor, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya Kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısı ve Kırklareli'nin güneybatısında önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel
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