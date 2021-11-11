Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir - Son Dakika

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali için festivalin maskotları Mandi ve Mandila İzmir'in en işlek cadde ve sokaklarında kurulan özel stantta vatandaşlarla bir araya gelerek festivale davet etti. 13-14 Kasım tarihlerinde Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda düzenlenecek festival renkli görüntülere sahne olacak.

Yoğun program

Dans gösterileri ve performans sanatları, eğlenceli şov ve etkinlikler, çeşitli hediyeler, yöresel ve sanatsal stantlar, yarışmalar, çocuklara özel etkinlikler ve sınırsız ikramların yer alacağı festivalde Ersin şov coşkuyu doruğa çıkaracak. Gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra 13 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Melike Erbey ve Porto Band konseri düzenlenecek. 14 Kasım Pazar Günü ise Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Efendi grubu sahne alırken, festivalin kapanışı Menderes 19 Mayıs Stadı'nda Tuğba Yurt konseri ile olacak.

Mandalinaya doyulacak

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hafta sonu coşkuyla festivalin gerçekleşeceğini belirterek, " Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimizi bu hafta sonu mandalinanın cenneti Gümüldür'de gerçekleştireceğiz. Festival öncesi artık tüm İzmirlilerin yakından tanıdığı festivalimizin maskotları Mandi ve Mandila İzmirli hemşehrilerimizle bir araya geldi.Sevimli çiftimiz festival gününe kadar İzmir sokaklarında olacak. Festival günü de çeşitli sürprizlerle festivalimize renk katacaklar. Mandalinaya dair ne varsa festivalimizde olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu iki gün boyunca sürecek festivalimize davet ediyoruz" dedi.