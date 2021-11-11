Üye Girişi
Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir - Son Dakika

Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir

11.11.2021 09:41
Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila İzmir sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi, festivale davet etti.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali için festivalin maskotları Mandi ve Mandila İzmir'in en işlek cadde ve sokaklarında kurulan özel stantta vatandaşlarla bir araya gelerek festivale davet etti. 13-14 Kasım tarihlerinde Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda düzenlenecek festival renkli görüntülere sahne olacak.

Yoğun program

Dans gösterileri ve performans sanatları, eğlenceli şov ve etkinlikler, çeşitli hediyeler, yöresel ve sanatsal stantlar, yarışmalar, çocuklara özel etkinlikler ve sınırsız ikramların yer alacağı festivalde Ersin şov coşkuyu doruğa çıkaracak. Gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra 13 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Melike Erbey ve Porto Band konseri düzenlenecek. 14 Kasım Pazar Günü ise Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Efendi grubu sahne alırken, festivalin kapanışı Menderes 19 Mayıs Stadı'nda Tuğba Yurt konseri ile olacak.

Mandalinaya doyulacak

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hafta sonu coşkuyla festivalin gerçekleşeceğini belirterek, " Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimizi bu hafta sonu mandalinanın cenneti Gümüldür'de gerçekleştireceğiz. Festival öncesi artık tüm İzmirlilerin yakından tanıdığı festivalimizin maskotları Mandi ve Mandila İzmirli hemşehrilerimizle bir araya geldi.Sevimli çiftimiz festival gününe kadar İzmir sokaklarında olacak. Festival günü de çeşitli sürprizlerle festivalimize renk katacaklar. Mandalinaya dair ne varsa festivalimizde olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu iki gün boyunca sürecek festivalimize davet ediyoruz" dedi.

Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir

Festival, Gümüldür, Özdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı 10:27 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu! 10:10 Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu!
Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi 09:04 Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı 07:19 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı

Son Dakika Haberleri
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:26 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
09:52 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
09:45 Son Dakika! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı
HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek         
10:30
"Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim         
10:23
Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi         
10:18
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Twitter'da anket yapan Elon Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı Twitter'da anket yapan Elon Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı         
07:55
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 10:49:46. #1.13#
SON DAKİKA: Dikkat Mandi ve Mandila çıkabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement