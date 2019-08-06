Son Dakika Haberleri: "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası
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"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

54 dakika önce

Antalya'da, "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyasına katkı sunan çocuklar bisikletle ödüllendirildi.

Antalya'da, "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyasına katkı sunan çocuklar bisikletle ödüllendirildi.
Vali Münir Karaloğlu, projesi çerçevesinde trafik kurallarına karşı duyarlı çocukları aileleriyle makamında kabul etti.
Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, yarının geleceği çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak için önemli bir çalışma olduğunu belirterek, aileyi de işin bir parçası haline getirmek için bakanlığın farklı projeler uyguladığını anlattı.
Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmayı hedeflerini ifade eden Karaloğlu, Antalya'da başlattıkları "Ölümle Tokalaşma" kampanyasının Türkiye genelinden destek gördüğünü bildirdi.
Kurban Bayramı tatili için de sürücüleri uyaran Karaloğlu, "Bayram evini, hüzün evine dönüştürmeyin. Yorgunken araba kullanmayın. Uzun mesafelerden geliyorsunuz, uykusuz direksiyonda bulunmayın. Ön ve arka koltukta fark etmez mutlaka kemer kullanın. Trafikte cep telefonu kullanmayın." diye konuştu.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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