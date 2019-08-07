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"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

55 dakika önce

Bitlis'te, "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Bitlis'te, "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.
Vali Oktay Çağatay, kampanyada başarılı olan çocukları aileleriyle ağırladı.
Valilik bahçesinde düzenlenen programda çocuklara bisiklet hediye eden Çağatay, İçişleri Bakanlığının trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Sürücülerin trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, "Dikkat sizden notlar bizden" projesi başlatıldığını aktaran Çağatay, şöyle konuştu:
"Bu projeden sonra trafik kazaları önemli oranda düştü. Bu yavrularımızda verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Orada değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de 2 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı tarafından bisiklet gönderildi. Sayın bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasın günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz."
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği kampanyada başarılı olan çocuklara bisiklet hediye ettiklerini söyledi.
Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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