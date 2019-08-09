"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası
1 saat önce
Elazığ'da, dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:24 Kaynak: AA
'da, dereceye giren çocuklar ödüllendirildi. Elazığ Valiliği
toplandı salonunda düzenlenen ödül töreninde, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" kampanyasına katılarak başarı gösteren öğrencilere Elazığ Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu
tarafından bisiklet verildi.
Hayata geçirilen proje ile trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
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