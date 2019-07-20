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"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi

36 dakika önce

Osmaniye'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Osmaniye'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.
Proje kapsamında trafik uygulama noktalarında çocuklara dağıtılan ve ebeveynlerine trafik kurallarına uyup uymadıklarıyla ilgili notlar verdikleri karnelerin yarıştığı yarışmada dereceye giren Zeynep Nazlı Azak'a bisiklet hediyesini Vali Ömer Faruk Coşkun verdi.
Vali Coşkun, Azak'ı tebrik etti.
Azak da ödül kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Zeynep Nazlı, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:52 Kaynak: AA
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