"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi
36 dakika önce
Osmaniye'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:52 Kaynak: AA
'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye
çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.
Proje kapsamında trafik uygulama noktalarında çocuklara dağıtılan ve ebeveynlerine trafik kurallarına uyup uymadıklarıyla ilgili notlar verdikleri karnelerin yarıştığı yarışmada dereceye giren Zeynep Nazlı
Azak'a bisiklet hediyesini Vali Ömer Faruk Coşkun
verdi.
Vali Coşkun, Azak'ı tebrik etti.
Azak da ödül kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
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