"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi

Tekirdağ'da "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren iki öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Tekirdağ'da "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren iki öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, valilik önünde düzenlenen törende, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında kapsamında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, trafikte herkesin kurallara uyması ve birbirine saygılı olması gerektiğini söyledi.

Herkesin kurallara uymasıyla kazaların azalacağını ifade eden Yıldırım, "Kazaların çoğu sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Araçlardan ve yoldan kaynaklı kazalar çok az. Sürücüler araç başına geçince trafikte başkalarının da seyahat ettiğini hatta yaya ve canlılarında yola çıkabileceklerini düşünerek hareket etmelidir." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında ödül olanları tebrik ederek, çocuklarına trafik bilinci aşılayan ailelere teşekkür etti.

Vali Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın dereceye giren Kerim Can Kaçuru ve Berkay Türkeri'ye bisikletlerini verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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