Dikkat testleri uygulayıcı eğitimi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dikkat testleri uygulayıcı eğitimi tamamlandı - Son Dakika

Dikkat testleri uygulayıcı eğitimi tamamlandı

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine eş zamanlı "Dikkat Testleri Eğitimi" verildi.

Dikkat testleri uygulayıcı eğitimi tamamlandı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine eş zamanlı "Dikkat Testleri Eğitimi" verildi.


Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Tekirdağ'daki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine eş zamanlı iki grupta "Dikkat Testleri Eğitimi" Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonlarında 14 saatte verildi.


Eğitim uzmanları Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan ve Dr. Ögr. Gör. Nakşidil Yazıhan, Stroop Testi TBAG formu, İşaretleme Testi Türk Formu ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B formu testlerinin uygulama süreçleri, psikometrik özellikleri ve norm değerleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Eğitimi alan katılımcılar, odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işlemlime hızı, görsel mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı, mekansal ihmal, kısıtlı kapasite sistemleri (kısa-süreli bellek), işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede dikkat konularında yetkin hale geldi.


Eğitim sonunda katılımcılara uygulama belgeleri eğitim uzmanları ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi idaresi tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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