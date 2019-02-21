Son Dakika Haberleri: Dikkat Yağış Geliyor !

Dikkat Yağış Geliyor !

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 3 büyük kente yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 3 büyük kente yağış uyarısı yaptı. Tahminlere göre, İstanbul'da sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek ve yağışlar başlayacak. Mega kentte yağmur hafta sonu yerini kara bırakacak. Ankara'da ise İstanbul kadar yağış beklenmezken, sıcaklığın 10 derece düzeylerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzmirliler de cuma günü puslu bir güne uyanacak. Hafta sonu kuvvetli yağışın beklendiği kentte, hava sıcaklığını 3 derecelere kadar ineceği tahmin ediliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel
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