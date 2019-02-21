Dikkat Yağış Geliyor !
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 3 büyük kente yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, hafta sonu için 3 büyük kente yağış uyarısı yaptı. Tahminlere göre, İstanbul
'da sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek ve yağışlar başlayacak. Mega kentte yağmur hafta sonu yerini kara bırakacak. Ankara
'da ise İstanbul kadar yağış beklenmezken, sıcaklığın 10 derece düzeylerinde olacağı tahmin ediliyor.
İzmirliler de cuma günü puslu bir güne uyanacak. Hafta sonu kuvvetli yağışın beklendiği kentte, hava sıcaklığını 3 derecelere kadar ineceği tahmin ediliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:56 Kaynak: İHA
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