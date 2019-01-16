Son Dakika Haberleri: Dikkat Yarın Son Gün !

Dikkat Yarın Son Gün !

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan vatandaşları uyardı. Bakanlık açıklamasında, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin, oy kullanabilmek için 17 Ocak saat 17.00'ye kadar ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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