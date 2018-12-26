Dikkat! Yeşil diş görebilirsiniz!

Yılın son trendlerinden biri dişlerde kendini gösteriyor.

Yılın son trendlerinden biri dişlerde kendini gösteriyor. Makyaj ritüelinin bir parçası olarak dişlerini de farklı bir renge boyayanlara sosyal medyada rastlamak mümkün. Bakalım bu ilginç trend uzun ömürlü mü olacak, sabun köpüğü gibi çabucak mı sönecek? ( Selenay Yağcı)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı

Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim

David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey, Tek Başına Samandıra'da Çalışıyor