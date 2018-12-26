Dikkat! Yeşil diş görebilirsiniz!
2 saat önce
Yılın son trendlerinden biri dişlerde kendini gösteriyor.
Yılın son trendlerinden biri dişlerde kendini gösteriyor. Makyaj ritüelinin bir parçası olarak dişlerini de farklı bir renge boyayanlara sosyal medyada rastlamak mümkün. Bakalım bu ilginç trend uzun ömürlü mü olacak, sabun köpüğü gibi çabucak mı sönecek? ( Selenay Yağcı)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:48
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