Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü - Son Dakika
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Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

18.03.2022 10:40

Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı.

Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan bir binanın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Muhammed A. (47), arkadaşları ile birlikte çalıştığı sırada beton zemin üzerinde bir bölümü bina dışına taşan inşaat malzemesinin üzerine basarak ilerlemek istedi. Bir anda bastığı kalas ile çalıştığı kattan aşağı düşen işçi, kendini inşaatın boşluğunda buldu.

Arkadaşları, Muhammed A.'nın yardımına koştu. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü
Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü
Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

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Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

Dörtyol, İnşaat, Hatay, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü - Son Dakika


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