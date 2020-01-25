Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu - Son Dakika
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Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu

1 saat önce

Türkiye Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle pençeleşirken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/ YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.

OBÜSLER ATEŞ ALTINA ALDI, SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu
Akçakale, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:17 
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