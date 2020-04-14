Dikkatler Palandöken'de toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, Palandöken Belediyesi'nin Korona virüs ile yürüttüğü mücadeleyi sosyal medya hesabına taşıyarak tüm belediyelere örnek gösterdi.



Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur Palandöken'i örnek gösterdi



Palandöken Belediyesi Korona virüs ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarla örnek gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Palandöken Belediyesi'nin kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi üzerinden yürüttüğü hizmeti sosyal medya hesabından paylaşarak tüm belediyelere örnek gösterdi. Cesur, "Tüm belediyelere örnek olacak bir hizmet, örnek olacak bir yaklaşım. Palandöken Belediyesi'ne ve Başkan Muhammet Sunar'a teşekkürler, tebrikler." ifadeleriyle PALTİM'in çalışmalarını tüm belediyelere örnek gösterdi.



Ulusal arenada boy gösteren gazeteciler PALTİM'i paylaştı



Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Erem Şentürk de PALTİM'in yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabına taşıyan isim oldu. Şentürk, "#Sizevdekalın diyorlar ve 60 üzeri insanların ihtiyaçlarını kapılarına götürüyorlar. Allah razı olsun Muhammet Sunar Başkanım" ifadeleriyle verilen hizmetin ehemmiyeti ve oluşturduğu memnuniyete dikkat çekti.



Palandöken, Başkent'e örnek gösterildi



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi, ANKASAM ABD ve Güvenlik danışmanı Kadir Ertaç Çelik de Palandöken Belediyesinin süreçte verdiği hizmetleri sosyal medya hesabına taşıyan isimlerden oldu. Çelik, "Erzurum Palandöken Belediyesi evlere ücretsiz bir şekilde dezenfektan gönderiyor. Aynı uygulamayı diğer belediyelerden de bekliyoruz." kaydıyla belediyenin yaptığı hizmeti paylaştı.



Ceyhan'dan Palandöken'e övgü



Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Hakan Uçaral da Palandöken Belediyesince yürütülen hizmetlere dikkat çeker paylaşımda bulundu. Uçaral paylaşımında, "60 yaş ve üstündeki vatandaşlarının ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren Erzurum/Palandöken, Hatay/ Kırıkhan ve Burdur/ Gölhisar Belediyeleri diğer şehirlere namzet olmaya aday; tebrikler" ifadelerine yer verdi.



Palandökenliler duacı



Palandöken ilçesinde ikamet eden vatandaşlar da belediyenin süreçte verdiği hizmetlerin takdire şayan olduğunun altını çizen yorumlarıyla Başkan ve personelinin moral ve motivasyonunu yükseltiyorlar. Vatandaşlar, PALTİM, Temizlik, Dezenfekte ve zabıta ekiplerinin ilçenin her noktasında boy gösterdiğini, dara düşen vatandaşın yanında yer aldığını belirtir yorum ve mesajlarla memnuniyetlerini dile getiriyorlar. - ERZURUM