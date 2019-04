Dikkatli Olunması Gereken Bin Bir Gece Masalı: Fas

FAS gezi detaylarına başlamadan önce benim için önemli olan iki noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum... Fas aslında bir Akdeniz ülkesi ve turistik olmasına rağmen hala kadın olarak yalnız başınıza seyahat edebileceğiniz bir ülke değil ne yazık ki. Ülke genelinde özellikle de Marakeş 'te, şehrin daracık ara sokakları tam anlamıyla bir labirent sistemi üzerine kurulu. Sık sık yolunuzu kaybediyorsunuz. Yıllar içinde geliştirdiğimi düşündüğüm yön bulma yeteneğimin ilk kez bir ülkede bir işe yaramadığına şahit oldum... Fas, gerçek anlamda ziyaret edilmeye değer bir ülke... Turistler; kültür, eğlence ve sosyal yaşam bakımından hem otantik hem de modern unsurları bir arada yaşayabiliyor. Aynı zamanda muhteşem renk cümbüşü şehirleri ve doğasıyla da insanı cezbediyor. Ben bütün Fas gezim boyunca, bedevi çadırında geçirdiğim 2 gece hariç, Riad'larda konakladım. Hiç değilse 1 gecenizi, Riad'da konaklamaya ayırmanızı öneririm.TANRI'NIN ÜLKESİ VEYA KIZIL ŞEHİR; MARAKEŞ Fas'ta gezilecek yerler denildiğinde ilk akla gelen şehir; açık arayla Marakeş. Berberi dilinde 'Tanrı'nın Ülkesi' anlamına gelen, yerel halk tarafından da yapılarının renginden dolayı 'Kızıl Şehir' olarak anılan Marakeş, ülkenin ilk başkenti olduğu için Fas İslam mimarisinin en görkemli örneklerini barındırıyor. Şehirde turistik açıdan en çok ilgiyi çeken yerler ise Medina (Eski Şehir) bölgesinde bulunuyor . Bu bölgede kendinize Jemaa el-Fnaa Meydanı'nı merkez alarak bir gezi rotası belirleyebilirsiniz. Yılan oynatıcılarıyla da ünlü olan meydanda her iki adımda bir yılanlar ve yılan oynatıcılarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu meydanın turistlerin fotoğraf çekmek için yarıştıkları bir bölge. Meydanın bitişiğindeki Kutubiye Camisi'ni gezdikten sonra Mellah Baharat Pazarı, Halı Pazarı, Terlik Çarşısı'nı dolaşabilirisiniz. Bahia Sarayı, Sahabe Mezarları ve Marakeş Müzesi'nde şehir ve ülke tarihi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Majorelle Bahçeleri'ni mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Söylentilere göre Yves Saint Laurent mavisi de bu bahçede oluşmuş. Güzellik ve zevk karşısında büyüleniyorsunuz.ATLAS DAĞLARININ MUHTEŞEM MANZARASISonraki rotam, eski adı Magador olan Essaouira adlı bir balıkçı kasabası oldu. Bu şehrin benim ilgimi çeken en büyük özelliği, bir dönem hippilerin yoğun ilgi gösterdiği bir şehir olması. Şehirdeki tarihi yapıların büyük kısmı, surların içerisinde bulunuyor, ben kentin en önemli tarihi yapılarını görmek için Medina (Eski Şehir) bölgesinde eski Yahudi Mahallesi'ni, kiliseyi ve camiyi ziyarete ederek zaman geçirmeyi tercih ettim. Sahra Çölü 'ne geçiş yapılan rota üzerinde bulunan Fas'ın en etkileyici bölgelerinden birisi olan Yukarı Atlas Dağlarına geçtim ve kış sporları, dağcılık aktiviteleri için tercih edilen bölgenin en yüksek zirvesi Tubkal Ulusal Parkı'nı ziyaret ettim... Manzara muhteşemdiFas'ta gezilecek yerler listesinde görmenizi önereceğim şehirlerden biride Ouarzazate (Varzazat) şehri . Sahra Çölü'nün başlangıcında olduğu için 'Çölün Kapısı' lakabıyla da anılıyor ve aynı zamanda Fas film endüstrisinin merkezi.UÇSUZ BUCAKSIZ ÇÖLÜN VERDİĞİ HİSBenim gibi macerayı sevenlerin hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşamak için akın ettikleri Merzouga şehri, Sahra Çölü'nün kıyısında; Cezayir sınırına yakın bir noktada. Köyün bir kısmı altındaki büyük su rezervleri sayesinde palmiye ağaçlarıyla kaplanmış. Gün doğumu ve batımı sırasında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan köyün eski kısmında çöl mimarisi ile inşa edilmiş evler muhteşem... Bu bölgede katıldığım sahra Deve turu, Fas gezimi benim için en unutulmaz kılan şeylerin başında geliyor. Sahra çölünde geçirdiğim 2 gün kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi... Özellikle de gün doğumu ve gün batımında saatlerce deve üstünde, uçsuz bucaksız çöllerde dolaşırken gördüğüm renkler ve sonsuzluk hissi büyüleyiciydi... Bu benzersiz deneyimden sonraki rotam Ait ben Haddou oldu... Stratejik konumu nedeniyle geçmişte çeşitli uygarlıkların hakimiyetinde kalmış bu bölgede gezilmeye değer ve oldukça ilginç.GÜZEL SOKAKLAR VE AĞAÇ TEPELERİNDE OTLANAN KEÇİLERTangier (Tanca), otantik ve bir o kadar güzel sokaklarıyla, tam bir Kuzey Afrika şehri görünümünde. Hem eğlence arayışındakilerin hem de İslam mimarisi ve kültürü meraklılarının, Fas gezilecek yerler listelerinin vazgeçilmezi konumundaki kentin sahil kesimde, birbirinden güzel restoranlar ve kulüpler bulunuyor ama sahilde yüzmenin tehlikeli olduğu söyleniyor. Tarihi yerleri görmek için Kasbah'a ve Medina'ya da zaman ayırmanızı öneririm... Fas gezi rotamda yol boyunca sık sık ağaçların tepelerinde otlanan keçilerede değinmeden edemeyeceğim çünkü görülmeye değer ilginç bir manzara oluşturuyorlar.MAVİ BADANALI YAHUDİ ŞEHRİFas'ın en popüler tatil bölgelerinden biri de, Yahudilerin inşa ettikleri mavi badanalı binaları ve sokaklarıyla ünlü Chefchaouen (Mavi Şehir). Şehir, mimari yönden eşine az rastlanan bir güzelliğe sahip. Medina Bölgesi, şehir yaşamını gözlemlemek ve fotoğraf çekmek için oldukça ideal... Bu bölgedeki Plaza Uta-Hammam El isimli meydanı ve Ras El Maa'yı ziyaret ettikten sonra Kasbah'a geçip, Grandee Mosque da görebilirsiniz. Şehrin keyfini çıkartmak için en az 1 gün kalınmalı.RAMAZANDA GİTMEYİNFas genel olarak çok pahalı bir ülke olmamakla birlikte ucuz da değil. 1 Euro yaklaşık 10-11 Fas Dirhem'i ediyor, konaklama tercihiniz güzel Riad'larda kalmak olursa günlük yaklaşık 70-150 Euro (veya daha fazlası) arasında. Yemek harcamaları da aynı şekilde gittiğiniz restorana bağlı. Özel bir yer seçmezseniz fiyatlar yaklaşık 10-25 Euro arasında. Fas'ta hemen hemen her hayale hitap eden bir gezi içeriği var desem abartmış olmam. Ramazan hariç her dönemde gidilebilir. Özellikle nisan-mayıs ve eylül ayları çöl sıcaklıklarının hissedilmemesi açısından en ideal zaman.BUNLARA DİKKAT EDİN!*Fas'ın Müslüman bir ülke olduğunu unutmadan giyinmeye dikkat edin.Erkek egemen bir toplum olmasından dolayı da ne kadar turistik olursa olsun özellikle eski şehir merkezlerini gezerken göz ve sözle yapılan tacizleri kemiklerinize kadar hissediyorsunuz. Bu yüzden bu ülkeye iyi ki yalnız seyahat etmemişim.Sahra çölü deve turuna katılacaksanız yanınıza mutlaka kalın giysi alın. Hatta içlik giyin çünkü hangi dönemde giderseniz gidin, Sahra geceleri çok soğuk.Çölde kalacağınız bedevi çadırı eğer çok lüks değilse tuvalet ihtiyacınızı açık havada gidereceğinizden hijyen malzemelerinizi yanınızda bulundurun...PARA DAĞITMAK ZORUNDA KALDIMDaha önce Küba gezisinde karşılaştığım agresif para isteği, özellikle Marakeş başta olmak üzere hemen hemen bütün gezi boyunca fotoğraf çekmek istediğim zaman karşılaştığım bir problem oldu... Yanımda sürekli bozuk para taşımak zorunda kaldım ve olay çıkmasın diye de sürekli para dağıttım.Özellikle eski şehir merkezlerinin daracık ara sokaklarında yanınıza bir sürü insan yanaşarak size 'yardım' etmeye çalışacak. Bu alışveriş yapmanız, yol göstermek için vs olabilir ama siz siz olun bu kişilerle muhatap olmayın. Bu kişilerin sizi istediğiniz yere değil başka bir yere götürüp sonunda para isteyecekleri kesin!..