Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı - Son Dakika

Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı

28.11.2020 08:49
Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı, System.String[]

Denizli'de arıza dönüşü yola düşen şahini fark eden sürücü, yaralı haldeki hayvanı alarak en yakın veteriner kliniğine götürerek yaşama dönmesini sağladı.

Denizli'de arıza dönüşü yola düşen şahini fark eden sürücü, yaralı haldeki hayvanı alarak en yakın veteriner kliniğine götürerek yaşama dönmesini sağladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir elektrik firması çalışanları teknik arıza dönüşü önlerinde seyir halinde olan aracın bir şahine çarptığını fark etti. Şahinin yere düştüğünü fark eden Mustafa Savran ve Selçuk Poslu, durarak kontrol etmek istediler. Yaralı şahinin yerde baygınlık geçirdiğini fark eden Savran ve Poslu, yolu aracıyla bir süre kapattı. Daha sonra yaralı şahini araca alan Savran ve Poslu, en yakın veteriner kliniğine götürerek hayvanın tedavi edilmesini sağladı. Çivril Belediyesi Veteriner Kliniğine tedavi edilen yaralı şahin, su ve ilaç takviyesi yapılırken bir süre gözlem altında kalacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı
Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı
Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı
Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı
Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı

Veteriner, Denizli, Selçuk, Çivril, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dikkatli sürücü yaralı şahinin hayatını kurtardı - Son Dakika


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