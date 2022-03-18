Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü - Son Dakika
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Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

18.03.2022 13:13

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan bir binanın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Muhammed A. (47), arkadaşları ile birlikte çalıştığı sırada beton zemin üzerinde bir bölümü bina dışına taşan inşaat malzemesinin üzerine basarak ilerlemek istedi. Bir anda bastığı kalas ile çalıştığı kattan aşağı düşen işçi, kendini inşaatın boşluğunda buldu.

Arkadaşları, Muhammed A.'nın yardımına koştu. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ferit Savaş - Necati İvgin-İHA)

Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü
Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü
Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

YORUMLAR
500
İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

Dörtyol, İnşaat, Hatay, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü - Son Dakika


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