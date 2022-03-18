Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

18.03.2022 15:39

Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı.

Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından yapı malzemesi ile birlikte düşen işçi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan bir binanın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Muhammed A. (47), arkadaşları ile birlikte çalıştığı sırada beton zemin üzerinde bir bölümü bina dışına taşan inşaat malzemesinin üzerine basarak ilerlemek istedi. Bir anda bastığı kalas ile çalıştığı kattan aşağı düşen işçi, kendini inşaatın boşluğunda buldu.

Arkadaşları, Muhammed A.'nın yardımına koştu. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü
Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü
Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü

YORUMLAR
500
İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

Dörtyol, İnşaat, Hatay, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dikkatsiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı böyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement