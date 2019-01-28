Dikkatsiz Sürücü Dehşet Saçtı: 1 Yaralı
9 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçeside meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen motosikletle çarpıştı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçeside meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Alanyurt- Yenişehir
yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den gelip Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan İrfan A. yönetimindeki 16 PU 828 plakalı araç iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yolda U dönüşü yapmak istediği sırada, karşı istikametten gelen Muhammed Safi Elrine idaresindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan şahıs yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü gencin imdadına çevredeki vatandaşlar ile esnaflar yetişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elrine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Elrine'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:20 Kaynak: İHA
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