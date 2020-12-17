Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu - Son Dakika

Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu

17.12.2020 10:34

Dikkatsiz sürücü yola fırlayan yavru kedileri ezdi, bir Kangal köpeğinin korumaya çalıştığı yavru kedilerin yardımına yine Kangal köpeği koştu.

Dikkatsiz sürücü yola fırlayan yavru kedileri ezdi, bir Kangal köpeğinin korumaya çalıştığı yavru kedilerin yardımına yine Kangal köpeği koştu.

Sivas merkeze bağlı Kolluca köyünde güvenlik kamerasına yansıyan hayvan şefkati, kediler ile köpekler arasındaki ezeli rekabeti unutturacak türdendi. Sürücüsü ve plakası belirlenmeyen bir otomobil, köy içerisinde Ömer Yalçınkaya'nın beslediği iki kediyi ezdi. Otomobil sürücüsü, yola fırlayan iki yavru kediyi ezdiği halde durmayıp yoluna devam ederken yardımlarına oyun arkadaşları olan Kangal köpeği koştu. Kangal, bir süre acılar içerisinde çırpınan yavru kedilerin başında bekledi ve yardım etmeye çalıştı. Kangal ve yavru kedilerin bu görüntüleriyse izleyenleri duygulandırdı. Yaralı kedilerin bir süre sonra öldüğü öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsünün yavru kedileri ezmesine rağmen durmayarak yoluna devam etmesi tepki çekti.

"Biz kendimizden korkuyoruz"

Kolluca köyünde yaşayan Ömer Yalçınkaya, dikkatsiz sürücülerin köylerinde korkuya neden olduğunu belirtip, "Baraja balık avlamaya, gezmeye geliyorlar. Yol asfalt olduğu için engel yoktur, çok süratli geçiyorlar. Burada hayvanları eziyorlar. Kedileri vurup ezdiler. Biz kendimizden korkuyoruz. Engelli kardeşim var, çocuğu ezerler diye korkuyoruz. Biraz yavaş geçsinler rica ediyorum. Burada kedileri ezip, çiğnediler. Yavrunun birini bir tarafa birini bir tarafa savurdu. Bunlar insanları da ezerler, biraz yavaş geçseler ne olur yani" dedi.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)

Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu
Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu
Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu
Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu
Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu

Otomobil, oyunlar, Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsiz sürücü ezdi geçti, yardımına Kangal koştu - Son Dakika


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