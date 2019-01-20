Dikkatsiz Sürücü Faciaya Neden Oluyordu...kaza Anları Kamerada
41 dakika önce
Dikkatsiz sürücü faciaya neden oluyordu.
Dikkatsiz sürücü faciaya neden oluyordu...Kaza anları kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesi 5 Nisan
Mahallesi'nde üzerinde seyreden otomobil aniden ara yoldan çıkan dikkatsiz sürücüyü son anda fark etti, direksiyonu kıran kırmızı otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek, park halindeki araca çarptı. 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam
Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EJ 887 plakalı otomobil sürücüsü H.D. seyir halinde ilerlerken ara yoldan çıkan dikkatsiz sürücüyü son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kıran H.D. direksiyon hakimiyetini kaybedince park halinde bulunan 06 MML 98 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda kırmızı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Dikkatsiz sürücünün yaptığı hata an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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