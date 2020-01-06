Dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı - Son Dakika
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Dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün aninden önüne geçmeye çalışan dikkatsiz sürücü maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün aninden önüne geçmeye çalışan dikkatsiz sürücü maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücüyü otobüs şoförü ve yolcular engelledi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rıdvan Yakut'un kullandığı halk otobüsünün önünde seyir halinde olan 16 KGS 22 plakalı otomobil aniden sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada kazaya yol açtı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yolcular büyük şok yaşadı. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Yolculardan bazıları aşağı inip otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Aracın şoförü ve yolcular kaçmak isteyen sürücüyü önünü keserek durdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri gereken işlemleri yaparken, yolcular ise bir başka otobüsle yollarına devam etti.

(İHA)

Dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:00 Kaynak: İHA
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