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Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği böyle yıktı

7 saat önce

Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği böyle yıktı Direğin yıkıldığı anlar şehir polis kamerasına yakalandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yakalandı.

Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği böyle yıktı

Direğin yıkıldığı anlar şehir polis kamerasına yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobiliyle süratle ilerleyen sürücünün kent içi güvenlik kamerasına çarpıktan sonra trafiğe kapalı yola savrularak durduğu görüldü. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçta bulunan sürücü D.G.'nin ise burnunun bile kanamadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 26 Kasım günü sabah saat 05.45 sıralarında Yılmaz Mahallesi Turgutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Turgutbey Caddesi'nden Edirne istikametine seyir halinde olan D.G. yönetimindeki 39 AAP 064 plakalı otomobille aşırı hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Turgutbey Caddesi'nin yayalaştırılmış bölgesinde bulunan polis kamerasının bulunduğu direğe çarptı. Otomobil, süratin de etkisiyle direği yıkıp, yaya bölgesine savruldu. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü D.G'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası devre dışı kalan güvenlik kamerası direği onarılarak tekrar aynı yere konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği böyle yıktı

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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