Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark etti - Son Dakika

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana caddeye bağlanmak üzere ışıklardan hareket eden dikkatsiz sürücü dönmek istediği sırada yanındaki otomobili fark etmedi. Dönmek için sağ şeritten sola doğru sinyal verdiği sırada manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü sağındaki otomobile çarptıktan sonra fark etti. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı. Olayda ölen ya da yaralan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ