Dikkatsiz sürücüler kavşakta çarpıştı, otomobiller paramparça oldu - Son Dakika

Dikkatsiz sürücüler kavşakta çarpıştı, otomobiller paramparça oldu

KASTAMONU - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Kastamonu'daki kazada yolun soluna kontrolsüz girmeye çalışan otomobil ile süratli gelen başka bir otomobil kavşakta çarpışıyor. Kazanın şiddeti ile otomobillerin parçaları metrelerce uzağa uçuyor.