Dikkatsiz Sürücünün Sebep Olduğu Zincirleme Kaza Kamerada
24 dakika önce
Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada TEM'deki zincirleme kazada 4 araç çarpıştıİSTANBUL - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde yolda ilerleyen sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı.
Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada TEM
'deki zincirleme kazada 4 araç çarpıştı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Ümraniye
mevkiinde yolda ilerleyen sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç önce bariyerlere ardından yoldaki diğer 2 araca çarptı. 4 aracın hasar aldığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak yolun karşı şeridine saptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken trafikte yoğunluk yaşandı. O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ara. Bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere ve 2 araca çarpıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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