Son Dakika Haberleri: Dikkatsiz Sürücünün Sebep Olduğu Zincirleme Kaza Kamerada

Dikkatsiz Sürücünün Sebep Olduğu Zincirleme Kaza Kamerada

3 dakika önce

İstanbul'da TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı.

Dikkatsiz Sürücünün Sebep Olduğu Zincirleme Kaza Kamerada, System.String[]
İstanbul'da TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önce bariyerlere ardından yoldaki diğer 2 araca çarptı. 4 aracın hasar aldığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi. TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak yolun karşı şeridine saptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken trafikte yoğunluk yaşandı. O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir araç bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ise bariyerlere ve 2 araca çarpıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

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