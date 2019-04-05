Son Dakika Haberleri: Dikkatsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza Kamerada

Dikkatsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza Kamerada

44 dakika önce

Dikkatsiz sürücünün yol açtığı kaza kamerada E-5'te yol vermek için yavaşlayan minibüse araba çarptı: 1 yaralıİSTANBUL - Avcılar E-5 yan yolda, yol vermek için yavaşlayan minibüse hızını ayarlayamayan bir otomobil arkadan çarptı.

Dikkatsiz sürücünün yol açtığı kaza kamerada
E-5'te yol vermek için yavaşlayan minibüse araba çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar E-5 yan yolda, yol vermek için yavaşlayan minibüse hızını ayarlayamayan bir otomobil arkadan çarptı. Kameralara yansıyan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza Avcılar E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan geri geri yan yola çıkmak isteyen bir sürücüye yoldan geçen araçlar yavaşlayarak yol verdi. Bu sırada hızını ayarlayamayan bir sürücü yol veren bir minibüse arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde ara sokaktan bir otomobilin geri geri E-3 yan yola çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada yan yoldan gelen araçların yavaşlayarak araca yol verdikleri görülüyor. Görüntülerde hızını ayarlayamayan bir otomobilin yol vermek için yavaşlayan minibüse hızla arkadan çarptığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:18 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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