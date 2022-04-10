Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü! - Son Dakika
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Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!

10.04.2022 10:38

Beylikdüzü Haramidere meydana gelen olayda dikkatsiz taksi sürücüsü, yolcunun araçtan inmesini beklemeden aniden hareket edince yolcu kendini otoyolun ortasında yerde buldu. O anlar bir başka aracın kamerasına kaydedilirken, yolcunun şans eseri kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Beylikdüzü Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

TAKSİ DURMAYINCA YOLCU YERE KAPAKLANDI

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşte o anlar;

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Beylikdüzü, Tragger, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü! - Son Dakika


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