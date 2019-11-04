Son Dakika Haberleri: Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!
Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!

Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayverdi Sokaktan gelip kavşaktan mahmutesatbey caddesine dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Fatih A idaresindeki 16 LHJ 14 plakalı otomobile karşı istikametten gelen şarjlı bisiklet sürücüsü Abdurrahman Sel çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce şarjlı bisiklet birlikte sürüklenen sürücü karşı istikamette gelen Aleattin C'nin kullandığı 34 GG 5237 plakalı otomobile çarparak ancak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla gelene kadar vatandaşlar tarafından otobüs durağına alınarak yağmurda ıslanmaktan kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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