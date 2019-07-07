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Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi...Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kamerada

29 dakika önce

Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi.

Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi...Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Diyarbakır ve Batman'da da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobeselere yansıdı.
Diyarbakır'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir aracın servis minibüsünü sıkıştırdığı görüldü. Minibüs şoförünün frene basması ile arkadan gelen hafif araç minibüse çarptı.
Batman'da ise Diyabakır Caddesi üzerinde meydana gelen kaza MOBESE'ye yansıdı. Kavşakta seyir halinde olan tırın sağ tarafından sola dönmek isteyen otomobil, kör noktaya denk geldi. Bu sırada tır otomobile çarparak durdu. Kazada otomobilin tırın altında kalmadan çıkması büyük bir faciayı önledi.
Batman'da bir diğer kaza ise kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç sağ yolda yeşilde geçen bir diğer hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle araçlar refüje çarparak durabildi.
Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.
Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi...Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kamerada
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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