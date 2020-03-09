Dikkatsizlik ormanlık alanı tutuşturdu - Son Dakika
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Dikkatsizlik ormanlık alanı tutuşturdu

26 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Dikkatsizlik ormanlık alanı tutuşturdu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde ormanlık alanda iddiaya göre bazı vatandaşların çalılıkları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Havaların sıcak olması nedeniyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. - ORDU

Çınarcık, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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