Dikkatsizlik ormanlık alanı tutuşturdu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde ormanlık alanda iddiaya göre bazı vatandaşların çalılıkları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Havaların sıcak olması nedeniyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

(İHA)