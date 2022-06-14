Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada - Son Dakika
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Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada

14.06.2022 10:05

Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu.

Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Mayıs ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin üç farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde; duble yolda sol şeritte bekleyen motosiklet sürücüsünün gelen otomobili fark etmeden yola çıktığı anda çarpışarak yola savrulduğu an yer aldı. İkinci görüntüde ise, cadde üzerinde yavaşlamayan motosiklet ve otomobilin çarpışması ile birlikte motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görüldü. Son görüntüde de, seyir halinde olan otomobilin kavşağa çıkarak savrulması ve sonrasında ise bölgede bulunan aydınlatma direğine çarparak durması yer aldı.

Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada
Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu... Kazalar kamerada - Son Dakika

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