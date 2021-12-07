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Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

07.12.2021 14:02
Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Ankara'da alacak verecek nedeniyle daha önce tartıştığı arkadaşını plakasız motosiklet üzerinden ateş açarak öldüren zanlı tutuklandı.

Ankara'da alacak verecek nedeniyle daha önce tartıştığı arkadaşını plakasız motosiklet üzerinden ateş açarak öldüren zanlı tutuklandı.

Çankaya Dikmen Mahallesi Sinan Caddesi'ndeki bir kafeden arkadaşıyla çıkan Cengiz Alışlı'nın, motosiklet üzerinden açılan ateşle 2 Kasım'da öldürülmesi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldukları motosikletin sahibi Erol Atlı'yı gözaltına aldı.

Atlı, ilk ifadesinde kendisinin motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi. Bunun üzerine yakalanması için çalışma başlatılan Ağarlı, Çankaya'da saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.

Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydı olduğu ve daha önce uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden martta tahliye olduğu öğrenildi.

Şüpheli Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağarlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Atlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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