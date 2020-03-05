Dikmen Vadisi'nde 80 ton katı atık temizlendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm alanında toplam 80 ton katı atık temizliği gerçekleştirildi.



Vatandaşlardan 'Başkent 153'e gelen talepler doğrultusunda Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm alanında bulunan moloz, hafriyat ve muhtelif atıklar belediye ekipleri tarafından titizlikle toplandı. Halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla Dikmen Vadisi'ndeki temizlik çalışmasında 6 kamyon, 2 dozer ve 2 kazıcı yükleyici kepçe olmak üzere toplam 10 iş makinesi kullanıldı. Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm 4. etabın tamamında hafriyattan moloz yığınlarına kadar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen toplam 80 ton atık, 23 kişilik ekip tarafından bölgeden temizlendi.



Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde inşaatların artması sonucu ortaya çıkan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliği ve atıkla mücadelesini kent genelinde de sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, temiz bir Ankara için merkez ve ilçelerde 7/24 çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA