Son Dakika Haberleri: Diksiyon Kursları Youtube'de

Diksiyon Kursları Youtube'de

59 dakika önce

Diksiyon kursları sosyal medya ortamına taşındı.

Diksiyon Kursları Youtube'de, System.String[]
Diksiyon kursları sosyal medya ortamına taşındı. Kütahya'da yıllardır diksiyon eğitmenliği yapan yerel bir televizyonun Ana Haber spikeri ve Haber Müdürü Eray Özden Akça, halk eğitimi merkezi vasıtasıyla ve birebir verdiği kurslarını Youtube kanalına taşıdı. Youtube sosyal medya platformuna girip Eray Özden Akça diye aratan herkes, kanala abone olup ücretsiz diksiyon kursundan yararlanabiliyor.

Eray Özden Akça, youtube kanalında doğru nefes alıp verme, doğru bilinen yanlışlar, Türkçe'nin konuşma kuralı, dudak tembelliğiyle ilgili egzersizler ve diğer konular bulunuyor. Eray Özden Akça, kanalın daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine dikkat çekerek; en azından izleyenlerin diksiyon konusunda fikir sahibi olduğunu, Türkçenin kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturduğunu söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:17 Kaynak: İHA

Akça, Youtube, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ekmeği Ucuza Satıyorsun" Deyip Fırıncının Burnunu Kırdılar! O Anlar Kamerada İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diksiyon Kursları Youtube'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]