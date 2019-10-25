Son Dakika Haberleri: Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı
Son Dakika Güncel Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı

Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı

36 dakika önce

İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco'nun mezarı Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan taşındı.

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İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco'nun mezarı Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan taşındı. İspanyol hükümeti anıtı bölücü bir sembol olarak tanımlarken, Franco karşıtları da binlerce kişinin ölümüne neden olan diktatörün mezarının onu yücelten bir görkeme sahip olmasını eleştiriyordu.

Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı

Francisco Franco, İspanya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor
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