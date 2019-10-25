Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı
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İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco'nun mezarı Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan taşındı.
İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco'nun mezarı Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan taşındı. İspanyol hükümeti anıtı bölücü bir sembol olarak tanımlarken, Franco karşıtları da binlerce kişinin ölümüne neden olan diktatörün mezarının onu yücelten bir görkeme sahip olmasını eleştiriyordu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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