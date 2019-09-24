Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının eşinin yanına taşınmasına karar verdi.



İspanya'da yüksek mahkeme, diktatör Francisco Franco'nun mezarının taşınmasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkartılarak Madrid'de eşi Carmen Polo'nun da gömüldüğü aile mezarlığına defnedilmesine karar verdi.



Franco ailesinin Avukatı Luis Felipe Utrera Molina ise kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceklerini açıkladı.



1936 yılında büyük amcasını kaybeden Silvia Navarro, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Franco'nun askerlerinin öldürdüğü insanların Franco'nun yanında gömülü olması saçma. İnsanlar hala, onu İspanya'nın kurtarıcısı olarak övüyorlar" dedi.



2018 yılının Haziran yılında iktidara gelen sosyalist hükümet, aynı yılın Ağustos ayında Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. Kararnamenin İspanyol Meclisinde de onaylanmasının ardından hükümet yetkilileri, Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına dair açıklamalar yapsa da kalıntıların çıkarılması başarılı olmamıştı. Franco'nun torunlarının itirazı ile hükümetin kararı yargıya taşınmıştı. - MADRİD