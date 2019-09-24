Son Dakika Haberleri: Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak
Son Dakika Güncel Haber

Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak

13 dakika önce

İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının eşinin yanına taşınmasına karar verdi.

Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak, System.String[]

İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının eşinin yanına taşınmasına karar verdi.


İspanya'da yüksek mahkeme, diktatör Francisco Franco'nun mezarının taşınmasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkartılarak Madrid'de eşi Carmen Polo'nun da gömüldüğü aile mezarlığına defnedilmesine karar verdi.


Franco ailesinin Avukatı Luis Felipe Utrera Molina ise kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceklerini açıkladı.


1936 yılında büyük amcasını kaybeden Silvia Navarro, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Franco'nun askerlerinin öldürdüğü insanların Franco'nun yanında gömülü olması saçma. İnsanlar hala, onu İspanya'nın kurtarıcısı olarak övüyorlar" dedi.


2018 yılının Haziran yılında iktidara gelen sosyalist hükümet, aynı yılın Ağustos ayında Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. Kararnamenin İspanyol Meclisinde de onaylanmasının ardından hükümet yetkilileri, Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına dair açıklamalar yapsa da kalıntıların çıkarılması başarılı olmamıştı. Franco'nun torunlarının itirazı ile hükümetin kararı yargıya taşınmıştı. - MADRİD

Francisco Franco, İspanya, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti
Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:44:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]