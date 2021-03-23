DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı - Son Dakika

DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı

23.03.2021 16:17

DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı "Diyarbakır'ı tanıtan rehber sayısı çok az, kentle ilgili kötü algılar ortadan kaldırılmalı" Diyarbakır'da rehber sayısının az olduğunu ve bunun kentin tanıtımında olumsuz etki oluşturduğunu belirten Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki...

DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı

" Diyarbakır'ı tanıtan rehber sayısı çok az, kentle ilgili kötü algılar ortadan kaldırılmalı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da rehber sayısının az olduğunu ve bunun kentin tanıtımında olumsuz etki oluşturduğunu belirten Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, şehre gelmeyi planlayan yabancı turistlerde oluşan, kentin güvenli olmadığına dair algınında da ortadan kaldırılması için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

DİKTUM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır'da rehber sayısının azlığı ve kentin imajına dair kötü algının ortadan kaldırılması için tur operatörlerine ve ilgili birimlere çağrıda bulundu. Diyarbakır için olumsuz bir algı oluşturulduğunu ifade eden Aksu, "İlimizin tanıtımına ilişkin bir altın üçgen çalışması var, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bir çalışma bu. Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında, güzel bir çalışmadır. Fakat biz ilgili tur operatörleriyle görüştük, rehberlerle görüştük. Bizim Diyarbakır kültür evine il dışından gelenlerle de görüştüğümüzde, genelde Diyarbakır ile ilgili kötü bir algı oluşturulduğunu gördük. Bu olumsuz algının bir şekilde kırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi

"Diyarbakır'ın yabancı turistlere güvenli olmadığı belirtiliyor, bu yanlıştır"

Diyarbakır'a gelen yabancı turistler için kentin güvenli olmadığını ve bu yüzden algı oluşturulmak istendiğini ifade eden Aksu, "Yurt dışından Diyarbakır'a gelen yabancı turistlere, kırmızı çizgiyle destinasyon olarak belirtilmiş. Bu bölgeye gelen yabancı bir turiste buraya geldiği zaman bu bölgede tehlike vardır diye can güvenliklerinin olmadığı ve bununla ilgilide acenteler sigorta yapmadıkları ile ilgili bilgi alıyoruz bu yanlış bir durumdur. Burada bulunan tur operatörleri ve TÜRSAB'ın bu konu ile ilgili hassasiyet göstermesini, yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Buraya gelen yabancı ve yerli turistler Diyarbakır'da 2 saatten fazla kalmıyorlar. Bu da bu şehrin kötü bir algıyla tanıtıldığı veya bu şekilde gösterildiğine işaret ediyor. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz, bu algının bir an önce kalkmasını istiyoruz. Bu algının bir an önce düzeltilmesi gerekir ve şehrimiz dünyanın en güzel şehridir. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Diyarbakır kültür açısından çok zengin bir şehirdir, rehber sayısı çoğaltılmalı"

Diyarbakır'ın kültür bakımından dünyanın en zengin şehri olduğunu vurgulayan Aksu, "Diyarbakır 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehir ve dünyanın hemen hemen kültür bakımından, tarihi bakımdan en zengin şehridir. Manevi açıdan 3'üncü mukaddes şehir ve medeniyetlerin başkentidir. Tarihin yazıldığı Diyarbakır'da maalesef 4 veya 5 turizm rehberi var ve onlar da Şanlıurfa'ya bağlıdırlar. Diyarbakır'da rehberler ile ilgili bir oda bulunmamaktadır. Rehber sayımız çok az ve bununla ilgili kursların açılması veya ilgili birimlerin rehberlerin çoğaltılmasına dair bir çalışma başlatmalıdır. Dünyanın en zengin kültür açısında 4 veya 5 rehberle bu işin yapılması mümkün değildir. Burada bir odanın kurulmasını istiyoruz. Çünkü Diyarbakır 3 veya 5 rehberle tanıtılacak bir şehir değildir. Bizler bu konuda ilgililerin dikkatini çekmek ve ilimiz ile ilgili algınında ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı
DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı
DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı
DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı

Münir Karaloğlu, Kenan Aksu, Diyarbakır, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti         
16:56
Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor         
16:36
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor         
16:10
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar         
15:05
Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 2 gün için uyardı: Etkili olacak soğuk hava koronavirüsten daha tehlikeli Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 2 gün için uyardı: Etkili olacak soğuk hava koronavirüsten daha tehlikeli         
14:39
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu'dan tur operatörlerine çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei