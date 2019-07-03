"Dil becerilerini geliştiren zeka oyunları" projesi

Erzurum'da, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen "Dil becerilerini geliştiren zeka oyunlarının Türkçe öğreniminde kullanımı ve tasarımı" projesi uygulamaya konuldu.

Erzurum'da, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen "Dil becerilerini geliştiren zeka oyunlarının Türkçe öğreniminde kullanımı ve tasarımı" projesi uygulamaya konuldu.

Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında başvuru yapılan 145 proje içinde desteklenmesine karar verilen 19 projeden biri olan "Dil becerilerini geliştiren zeka oyunlarının Türkçe öğreniminde kullanımı ve tasarımı" konulu projenin uygulamaya konulması dolayısıyla Atatürk Üniversitesinin destekleriyle Nenehatun Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Açıklamada, dil becerilerini, düşünme ve hayal gücünü geliştiren, eğlenerek öğreten zeka oyunlarının Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yöntem ile yaklaşımları sunmayı, aynı zamanda öğretim materyali geliştirme ve özgün öğrenme tekniklerinin yanı sıra kaliteli eğitim uygulamalarının ortaya çıkış potansiyelini artırmayı hedefleyen söz konusu projenin yürütücülüğünü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Uzman Dr. Hatice Çelik'in yaptığı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak şunları kaydetti:

"Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde ve temsil ettiğimiz üniversitedeki gençlerimizin bir kısmının dil becerilerinin gerektiği kadar gelişmediğini ve kendilerini ifade etmekte sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bizler gençlerimizi eğitirken hangi metodolojileri kullanmalıyız sorusunu sıkça kendimize sormalıyız. Eğitim alanında yapılan her proje çok önemlidir. Özellikle öğrenme mekanizmasının değiştiği ve oyunların gençlerin hayatının parçası olduğu günümüzde zeka oyunlarını kullanarak Türkçe eğitimi ve dil becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusundan ortaya çıkan bu projeler çok değerli."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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